Scavi di Pompei, cambia il galateo: vietati ombrelli, bikini e selfie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Dicembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come fare il turista a Pompei: pubblicato il nuovo regolamento dei divieti tra le domus. Tra proibizioni severe, e in certi casi bizzarre, i visitatori, da oggi in poi, avranno vita dura. Per cominciare, è vietato girare per le domus seminudi e con l'ombrello: i trasgressori «saranno puniti secondo le norme in materia amministrativa e penale e immediatamente allontanati dal Parco Archeologico». D'estate, il 90 per cento dei turisti di sesso maschile gira per le antiche vestigia senza maglietta e le donne indossano una minigonna o degli shorts e un top succinto: la scommessa sarà, per i custodi, convincere 15mila persone al giorno a rivestirsi o lasciare il sito. Altro divieti sono meno originali, dato che invitano a un minimo sindacale di rispetto del luogo che si sta visitando. È vietato, in particolare, avvicinarsi eccessivamente e toccare oggetti, affreschi, arredi; è vietato - ovviamente - deturpare con oggetti appuntiti, pennarelli, matite, vernici pavimenti, muri, arredi antichi, affreschi, panchine, statue, fontane, banconi e qualsiasi altra superficie. Non si può salire o arrampicarsi sui muri, sulle fontane, sui banconi e su qualsiasi struttura o arredo antico, abitudine invalsa negli ultimi tempi soprattutto per scattare i famigerati selfie. Non si può accedere alle aree delimitate da transenne e dissuasori; scavalcare transenne, recinzioni, dissuasori; aprire cancelletti chiusi o accostati e sostare sui cigli degli scavi. Non si possono consumare alimenti al di fuori dei luoghi appositamente predisposti. Non si possono introdurre attrezzature ottiche e audio di tipo professionale (telecamere, microfoni, mixer audio). Ancora: è vietato introdurre cani di grossa taglia (oltre i 25 chilogrammi) anche se al guinzaglio e con museruola; gli animali ammessi dovranno essere dotati di guinzaglio e tenuti in braccio all'interno degli edifici.