Scavi di Pompei, ingresso gratuito per i malati oncologici

L'arte riconosciuta come parte integrante della cura oncologica e, quindi, come partecipazione attiva del paziente al processo terapeutico. Mira a questo l'accordo dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli con i siti del Parco Archeologico di Pompei. Dalla prossima primavera, forse anche prima, compatibilmente con l'emergenza Covid, sarà possibile consentire l'accesso agli Scavi ai pazienti dell'Istituto dei tumori, con ingresso gratuito e con un ulteriore sconto del 20% sul biglietto dell'accompagnatore.

L'obiettivo dell'iniziativa, prima e unica in Italia, è dare al patrimonio culturale un ruolo attivo nei trattamenti complessi e duraturi a cui sono sottoposti i malati più vulnerabili. Ogni paziente verrà dotato di una card rilasciata a tutti coloro che sono o sono stati in cura presso il Pascale. L'accordo con gli Scavi di Pompei è destinato a non rimanere isolato.

Subito dopo la scorsa estate, e prima della nuova recrudescenza del Covid, il management dell'Istituto aveva raccolto l'adesione al «biglietto gratis» per il paziente oncologico da parte di tutti i musei della Campania. In questi mesi di stop forzato si è provveduto a formalizzare il primo accordo e a preparare la card.

