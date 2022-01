Scavi di Pompei, al via il restauro degli affreschi inediti: saranno visitabili per la prima volta

Tesori inediti della città archeologica presto potranno essere ammirati. Sono partiti i lavori di restauro e di nuovi scavi nella domus del Larario, venuta alla luce nell’estate del 2018 durante i lavori di scavo nella Regio V.

L'annuncio in anteprima mondiale è del direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, attraverso il suo account Instagram: «È appena iniziato un nuovo cantiere di restauri e scavi nella casa del Larario, un’abitazione con affreschi eccezionali, venuta alla luce in anni recenti durante il Grande Progetto Pompei sotto la direzione di Massimo Osanna, dove ora proseguono i lavori per studiare, conservare e rendere fruibile un altro pezzo della storia affascinante di Pompei».

Come anticipato da Zuchtriegel, l’ultimo step consiste proprio nel rendere visitabile al pubblico un altro edificio bellissimo di Pompei, emerso solo negli ultimi anni. Il maestoso larario, ritrovato in questa domus della Regio V, è considerato il più grande fino ad ora mai scoperto a Pompei.