«Scripta Volant», leggende e cultura per riscattare i vicoli di Donnaregina a Napoli

Sabato 25 Maggio 2019, 18:51

Sul sagrato della chiesa Donnaregina di Napoli ha preso il via la prima edizione di «Scripta Volant». L’evento è nato con lo scopo di restituire il vicoletto Donnaregina alla cultura - liberandolo così dagli scootere e dalle auto - e avvicinare con la speranza le nuove generazioni ai libri. I partecipanti si sono incontrati alla libreria A&M Bookstore Coffee and More, un piccolo gioiello nato a via Duomo grazie al coraggio dei giovani Anna Minucci e Andrea Ambrosino, per poi proseguire a Largo Donnaregina dove il giornalista e scrittore Marco Perillo ha raccontato a tutti, attraverso le parole di Matilde Serao, la leggenda di Donna Albina, Donna Romita e Donna Regina. Al termine della lettura, grandi e piccini hanno lasciato volare via i «Pensieri a palloncino». Su tante piccole pergamene sono stati infatti scritti dei pensieri sulla nostra città, Napoli. Chiunque ritroverà le pergamene potrà condividerne il contenuto su Facebook o instagram o portarle direttamente in libreria.