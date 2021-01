Il ministro Manfredi inaugura scuola formazione politica sull’asse Napoli-Milano

Nel giorno in cui a Roma Roberto Fico cerca di trovareil bandolo della matassa della crisi di governo, sull’asse Milano-Napoli partela “Scuola di formazione per Architetti della politica” con un confrontosu partiti, comunicazione, sondaggi e consenso.Il ministro per l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori della Statale di Milano, della Federico II edell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha dato il battesimo del fuocoa PolìMiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovanitra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore.

Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e Milano. All’iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente dellaFondazione “madre” della scuola, oggi più che mai serve una “politica chesia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali: per questola scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, daldiritto all’economia alla comunicazione. Ma vuole essere una base per lacostruzione di una sempre maggiore trasparenza”.Un’aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napolie a Milano. “Dobbiamo rendere consapevole il Paese della necessità di unapolitica buona, che recuperi i valori e la competenza”, ha sostenuto LucioD’Alessandro, rettore Università Suor Orsola Benincasa.“Perché - ha aggiunto il rettore della Federico II MatteoLorito - la politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta diguidare e non di seguire la società”.

“Tutto questo - ha sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - può e deve passare dallacollaborazione tra una grande capitale culturale come Napoli ed una capitaleeconomica come Milano che ha storicamente anticipato i processi politici delPaese”.Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno adistanza le lezioni, PolìMiNa propone dunque un ascolto ed uno studio. Apartire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto AlessandraGhisleri di Euromedia Research, “vanno letti e compresi, non sono unanotizia da prima pagina ma nella maggior parte dei casi sono degli spunti perleggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione attraverso lepersone. Vale soprattutto nell’era del Covid, un acceleratore di tutti iprocessi di crisi. Specialmente in questo tempo il linguaggio è una dotefondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi. E leparole ‘Mai’ e ‘sempre’ non piacciono più”.

