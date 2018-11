Segreti Napoletani: il mistero del fantasma di Bianca, murata viva per un sorriso di troppo

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Napoli città di fantasmi. Dal munaciello alla bella mbriana sono tantissimi gli spettri che infestano Partenope, ma tra questi ce n'è uno molto speciale. Bianca era un'umile servetta di 14 o 15 anni, impiegata a servizio dei duchi Spinelli. La storia racconta che un sorriso troppo appassionato rivolto dalla giovane al duca scatenò la gelosia di Donna Lorenza. La padrona decise così di punirla nel modo più terribile: murarla viva in uno dei piloni del palazzo. Si tratta di realtà o soltanto di una macabra leggenda? Per scoprirlo abbiamo fatto visita a Rosaria, attuale abitante di quella che fu l'ala del palazzo in Bianca fu murata.Ogni domenica sul Mattino.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube sarà online questa videorubrica sugli aspetti più particolari della città partenopea.