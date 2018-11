Domenica 11 Novembre 2018, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzo Marigliano, nel cuore del centro storico di Napoli, è nascosto un ospedale molto particolare. Da quattro generazioni questa piccola bottega a gestione familiare si occupa della salute di bambole, peluches e ogni oggetto a cui le persone tengono in modo particolare.Da tutta Italia, e non solo, tantissime sono le richieste di cure per i propri oggetti più cari, il cui valore affettivo supera di gran lunga quello meramente economico. Tiziana Grassi, oggi titolare dell’Ospedale delle Bambole, porta avanti con passione questa suggestiva attività ereditata dal bisnonno Luigi.Passeggiando tra reparti di ogni genere, da quello oculistico a quello dei trapianti di capelli, sembra di essere in un vero ambulatorio dove però i piccoli ammalati ci conducono mano nella mano in un mondo di fantasia le cui porte sono aperte ai bambini e non solo.Ogni domenica sul Mattino.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube sarà online questa videorubrica sugli aspetti più particolari della città partenopea.