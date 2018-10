Sabato 6 Ottobre 2018, 17:45

Ogni domenica, a partire dal 7 ottobre, sul Mattino.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube andrà in onda «Segreti napoletani» una nuova rubrica video, a cura di Andrea Ruberto. Il giornalista e scrittore Marco Perillo ci guiderà alla scoperta di leggende, misteri e tradizioni della città partenopea, tra il suo passato ancestrale e la contemporaneità. Tanti i luoghi che saranno attraversati, dai più conosciuti come San Gregorio Armeno ai più enigmatici come il cimitero delle 366 fosse, il sottosuolo inesplorato, le chiese e i monumenti dimenticati. La prima puntata è dedicata a Palazzo Carafa, un gioiello nel cuore di via San Biagio dei Librai. Buon viaggio in una città dal fascino unico e irripetibile.