Sense8 Night tra Cluster, pizza e karaoke: Napoli saluta la serie Tv Netflix

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli ospita la Sense8 Night, un’ultima notte per celebrare la serie Tv Netflix. Come ormai noto è stata Napoli la città prescelta dalle sorelle Wachowski (Matrix, Cloud Atlas) per ambientare l’ultimo attesissimo episodio della serie Tv Sense8, disponibile da oggi online. Per celebrarne l’uscita, Netflix ha deciso di tornare ancora una volta nella città di Partenope, organizzando un ultimo party nella cornice di Bagno Elena a Posillipo.La serata, a ingresso libero fino a esaurimento posti (o cluster, come scherzano gli organizzatori in riferimento allo show) ha visto la partecipazione di centinaia di fan accorsi in risposta all’invito per salutare la propria serie Tv preferita. Un addio che è stato scandito dalle note di What’s Up, del gruppo rock 4 Non Blondes, soundtrack della serie cantata a squarciagola dei fan nelle cabine karaoke. E ancora un ultimo regalo da parte dei membri del cast: la pizza Sense8, ideata insieme a Gino Sorbillo e offerta in omaggio a tutti.