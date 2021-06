«Ai miei allievi dico sempre che per imparare il canto bisogna studiare Sergio Bruni». Parola di Riccardo Muti che della voce di Napoli è stato appassionato estimatore. Bruna Chianese a papà Guglielmo - in arte Sergio Bruni - ha dedicato anche un libro per raccontare la sua storia. Una bella storia che comincia, e finisce, nel segno del grande amore per la musica e la famiglia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati