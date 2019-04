Settimana Santa, i misteri di Procida affidati alle donne: «Felici come spose»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la prima volta dopo quattro secoli: le donne isolane porteranno i Misteri le tavole iconografiche rappresentanti episodi della vita, passione e morte del Cristo durante la tradizionale processione del venerdì santo di Procida. Maria Trapanese e Imma Mezzo sono due delle tre mamme che prenderanno parte alla processione insieme ad altre sette studentesse della locale scuola media che ha promosso, quest'anno, un apposito progetto didattico riguardante la processione dei misteri. La signora Trapanese ha 46 anni , è sposata con Giuseppe Lubrano, animatore dell'«Isola dei Misteri», una delle associazioni giovanili votate alla valorizzazione della processione del venerdì santo, ed ha due figlie. Non nasconde la sua grande emozione in uno dei locali del vecchio carcere di Terra Murata, divenuto il cantiere dei Misteri. «Ieri spiega ho provato il vestito che indosserò nella processione, il lungo camicione bianco con la mantella turchina. Era come se indossassi l'abito da sposa. Un'emozione incredibile. Partecipare direttamente a questo corteo penitenziale, mentre la banda musicale intona commoventi marce funebri, è stato sempre il mio sogno. Negli anni ho sempre lavorato di lato: preparazione del Mistero, cucitura degli abiti degli angioletti (i bambini di pochi anni che indossano un vestitino nero con addobbi e ricami in oro), organizzazione delle ragazze che portano i fiori; ma portare il Mistero è tutt'altra cosa». E confessa, a bassa voce: «Negli anni scorsi, mia figlia Sophie, che come tutti i procidani ha nel dna questo sacro rito, vi ha partecipato di contrabbando: si è vestita da confratello ed ha portato una tavolozzasimbolo con i soldi del tradimento di Giuda».