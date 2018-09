Si è conclusa l'VIII edizione di «Jazz Inn Capri» nei Giardini della Flora Caprense

Domenica 2 Settembre 2018, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Si è conclusa l’VIII edizione del “Jazz Inn Capri”. La kermesse musicale è ritornata quest’anno ad animare i Giardini della Flora Caprense, nel cuore verde dell’isola, dove la manifestazione ebbe origine nel 2011. A chiudere la tre giorni di jazz è stata la voce di Emilia Zamuner in un gipsy trio accompagnata dalla fisarmonica di Zack Aldermann e dalla chitarra di Francesco Scelzo. Grande successo di pubblico anche per l’evento clou della kermesse musicale caprese che ha avuto come esclusivi special guest Stefano Di Battista e Nicky Nicolai. Uno straordinario concerto con i Dea Trio, Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al basso ed Elio Coppola alla batteria, inframmezzati da assoli al sax del talentuoso sassofonista romano, Stefano Di Battista, mattatore della seconda serata con tributi speciali ai big della musica, in particolare Lucio Dalla e Pino Daniele e apprezzatissime improvvisazioni musicali sia con la band che con la moglie Nicky Nicolai. Nel corso della serata anche un cammeo della cantante italo brasiliana Italia Vogna, in lingua portoghese, dedicato a Pino Daniele.Novità di quest’anno il jazz ballato ai ritmi del tango, con l’esibizione di due famosi ballerini, del calibro di Donato Cuocolo e Daniela Daf Moretto, già protagonisti della prima serata per “Free Reds”, un progetto musicale che ha visto la fisarmonica di Alfredo Di Martino, il piano di Michele Di Martino, il basso di Gianpiero De Honestis e la batteria di Elio Coppola, accompagnare la voce di Simona De Rosa in un viaggio tra musica e poesia.Nell’ambito della tre giorni della kermesse è stato idealmente tagliato il nastro inaugurale di “Jazz Inn Capri per il sociale” con la partecipazione, in collaborazione con l’Unitalsi, di bambini e ragazzi al laboratorio musicale “Suono anch’io”, tenuto dagli stessi artisti che hanno preso parte all’VIII edizione del Festival. E’ calato così il sipario sulla manifestazione, che si è ormai consolidata tra gli eventi di punta dell’estate caprese, organizzata e promossa dalla Città di Capri, dall’ Assessorato alla Cultura ed Eventi e dalle associazioni “Jazz Inn Capri” e “Musicology”, con il contributo di “Marina di Capri – Porto Turistico.