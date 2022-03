Premio Siani, ecco i vincitori: «Sentinelle di legalità»

Quattro libri, quattro autori, per un premio - quello intitolato a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985 - che continua a indicare una strada per l'impegno civile. Sono il ricercatore universitario Marcello Ravveduto, il magistrato Carlo Alemi, e i giornalisti Vincenzo Strino e Vincenzo Sbrizzi, i vincitori delle due sezioni del Siani di quest'anno. I primi due sono stati premiati per aver svelato il vero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati