Università Parthenope di Napoli e Università di Valencia, patto per la dual degree

Siglato un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Napoli Parthenope con il rettore Antonio Garofalo e l’Università spagnola di Valencia con il referente, prof. José Ramòn de Verda y Beamonte.

La cooperazione tra i due atenei sarà attuata attraverso attività quali il networking e il mutuo scambio di docenti, personale di ricerca e amministrativo e studenti per visite e condivisione di esperienze, la realizzazione di conferenze, seminari e scuole estive e invernali.

La prima iniziativa già in attuazione è la condivisione online delle biblioteche dei rispettivi atenei. L’obiettivo futuro è quello del raggiungimento di un double degree, un doppio titolo di laurea internazionale, valido in Italia ed in Spagna.

Tale accordo è il frutto di un impegno accademico avviato oltre 5 anni fa dal prof. Salvatore Aceto di Capriglia, docente di diritto privato comparato nel dipartimento di giurisprudenza, coadiuvato dalla prof.ssa Assunta Di Vaio, con delega all'internazionalizzazione.