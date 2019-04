Comicon, c'è Sir Bronn del Trono di Spade: «Il prossimo episodio sarà epico»

Sabato 27 Aprile 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che vedrete nel terzo episodio che andrà in onda domani è letteralmente epico». Parola del mercenario Bronn, al secolo Jerome Flynn, la star de il «Il Trono di Spade» che ha raccontato l’esperienza della stagione finale della serie tv cult con il pubblico dei Comicon 2019: fan emozionatiche hanno avuto l’occasione di incontrarlo nella sala nell’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.Un personaggio molto amato per il suo atteggiamento freddo, ma pur sempre onesto in un mondo, quello della saga fantasy ideata da Martin, costellato da inganni. «In una serie basata su complotti e bugie – spiega infatti un fan Bronn è uno dei pochissimi se non l’unico che è estremamente sincero e questo lo differenzia nettamente dagli altri personaggi».«Sebbene non sia uno dei personaggi che appare di più, i suoi dialoghi sono sempre molto significativi, e questo mi mancherà», dice tra una battuta e l’altra l’attore, che sarà impegnato nella produzione di una nuova serie ispirata a «La torre nera», saga di romanzi di genere fantastico scritta dall'autore statunitense Stephen King.A chi gli chiede quale sia il messaggio di una serie che ha segnato la storia del fantasy e non solo, mantenendo l’attenzione ad alti livelli per otto stagioni consecutive,la risposta di Flynn è che è riuscita ad essere specchio della condizione in cui versa l’umanità. «Sono colpito da come certe serie diventino così globali raccontando la metafora della nostra disconnessione dalla natura e della nostra svolta verso materialismo e possesso – ha evidenziato Flynn - Bisogna sempre portare il nostro passato con noi. Raccontare che dobbiamo arrivare insieme a salvare la terra è un messaggio importante. Dobbiamo partecipare tutti a cambiare il mondo, insieme avremo la forza e ce lo faremo».