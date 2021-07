Sirano, premiato direttore del parco archeologico di Ercolano

Premio internazionale Napoli Cultural Classic 2021, sedicesima edizione. Il riconoscimento speciale "Cultura per il territorio" va al direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, che afferma: «È un premio che va a tutto lo staff che quotidianamente mi affianca e supporta nel lavoro di tutela e di valorizzazione del bene culturale. L'impegno ripaga e nonostante le difficoltà incontrate soprattutto in questo periodo». Aggiunge: «Il nostro dovere è rivolto a mettere in luce tutti i valori culturali che scaturiscono tanto dalla città antica dall'intero territorio. Catalizzare identità culturali e allargare la rete fatta di nodi e connessioni culturali, istituzionali e formativi che si espandono oltre il Parco». Gli altri obiettivi sono la tutela e la ricerca. «Mi sento di ringraziare l'organizzazione per il riconoscimento ricevuto, e sono sicuro che rappresenterà un incentivo per un percorso sempre più coinvolgente», conclude.​