Smart Innovation per la valorizzazione del Parco Archeologico Urbano di Napoli, la prima tappa live

Un roadshow digitale composto da quattro talk online per illustrare nei dettagli il progetto Paun (Parco Archeologico Urbano della città di Napoli), sviluppato da Databenc con l’obiettivo di realizzare il prototipo di un Parco Archeologico Urbano della Città di Napoli attorno al sito archeologico di Piazza Municipio e applicare al patrimonio archeologico la “smart innovation”.

APPROFONDIMENTI L'URBANISTICA Smart Innovation per la valorizzazione del Parco Archeologico Urbano...

La prima tappa, intitolata “La Smart Innovation per la valorizzazione del Parco Archeologico Urbano di Napoli”, in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto (www.facebook.com/paun.databenc) e sulla pagina de Il Mattino, è in programma oggi dalle 10,30 e vedrà la partecipazione del soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli Luigi La Rocca, del responsabile scientifico del progetto Paun Alfonso Santoriello, del consigliere di amministrazione di Databenc Massimo De Santo, dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello.

Dopo la prima tappa sulla smart innovation, il ciclo di appuntamenti proseguirà nei mesi di maggio e giugno, focalizzandosi su tematiche quali la filiera della conoscenza a supporto dell’innovazione tecnologica, le nuove skill e professionalità nel settore dei Beni Culturali, e i risultati del progetto.

Un viaggio per conoscere, attraverso i nuovi strumenti digitali e il roadshow digitale del progetto di Napoli sviluppato da Databenc, le meraviglie della città di Napoli e le opportunità offerte dalla tecnologia per la fruizione dei beni culturali.