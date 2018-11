Giovedì 29 Novembre 2018, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Mi ha commosso la storia di Ludovica Nasti. Non si poteva scegliere bambina migliore di lei per interpretare il ruolo di Lila, che fa benissimo. Le auguro di cuore un grande successo e tutto il bene del mondo", questo il messaggio che Sophia Loren ha inviato alla piccola Ludovica Nasti interprete ne "L'amica geniale", il film tv trasmesso su Rai Uno. Parole dense di significato e toccanti quelle della Loren inviate tramite Paolo Lubrano, organizzatore del Premio Civitas, poco più di un'ora fa alla piccola attrice puteolana e alla sua famiglia. Per Ludovica Nasti un ulteriore attestato di stima tra quelli che gli stanno arrivando in questi giorni. E dal sapore particolare perché giunto da Sophia Loren, l'attrice a cui si ispira e puteolana come lei.