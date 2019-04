Sopralluogo ai Girolamini, via alla sfida del restyling

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 11:00

Sopralluogo ai Girolamini per avviare i lavori di restyling. Ieri, il soprintendente Luciano Garella è stato nel complesso monumentale accompagnato dal direttore del Polo museale in Campania, Anna Imponente, e da Vito de Nicola, direttore della Biblioteca storica, la più antica del Mezzogiorno e seconda in Italia. Obiettivo: individuare una soluzione per consentire di aprire il cantiere, ma senza chiudere la struttura per almeno tre anni, dopo i sette già tormentati a causa del saccheggio e del sequestro (ancora parzialmente disposto dalla Procura).Una indicazione, quella di evitare lo stop agli ingressi, manifestata direttamente dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che il 15 aprile scorso ha convocato tutti a Roma per discutere del progetto. Un secondo incontro è in programma lunedì 29 aprile e prevede un esame più accurato delle carte. Coordina il tavolo tecnico il direttore generale Mibac di Archeologia, belle arti e paesaggio, Gino Famiglietti, che ai principali protagonisti del progetto di tutela e rilancio dei Girolamini ha chiesto di presentare proposte concrete e soprattutto condivise. Intanto, il 16 aprile è stata riaperta la Quadreria «proprio per esprimere la volontà di consentirne la fruizione anche durante lo svolgimento dei lavori».