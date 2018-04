Sorrento, Alberto Angela parla delle meraviglie d'Italia

Sabato 21 Aprile 2018, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 13:00

SORRENTO - Alberto Angela sarà protagonista dell'evento pubblico promosso dal Comune costiero e dalla Liberia Tasso e in programma martedì alle 11.30 nel chiostro di San Francesco: il popolare conduttore di tanti programmi di divulgazione scientifica dialogherà con Francesco Pinto, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli. Al centro dell’incontro curiosità, aneddoti e dietro le quinte del suo ultimo e seguitissimo "Meraviglie - La penisola dei tesori": quattro puntate, dodici tappe di un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. «Siamo onorati di potere accogliere a Sorrento un grande protagonista della cultura e della scienza come Alberto Angela - fa sapere il sindaco Giuseppe Cuomo - Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo l'autore di tanti programmi televisivi documentaristici di successo che ha più volte sottolineato l'importanza e il valore del patrimonio storico ed artistico del Mezzogiorno».