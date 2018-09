Martedì 11 Settembre 2018, 17:31

SORRENTO - Venerdì, alle ore 18.30, al chiostro di San Francesco, convegno sul tema «Turismo e Reti di Imprese: opportunità per lo sviluppo», organizzato dal Comune di Sorrento, l'iniziativa intende analizzare lo strumento di cooperazione delle reti di imprese, che rappresentano un importante volano di crescita delle micro e piccole e medie imprese, in un quadro di generale crisi economica. Con l'aiuto di esperti, la discussione si incentrerà sulla capacità innovativa, l'ottimizzazione delle risorse e la realizzazione di obiettivi strategici per la competitività delle aziende.I lavori saranno aperti dal saluto del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e coordinati dal notaio Roberto Dante Cogliandro. Al tavolo dei relatori, Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia S.p.A., Vito Grassi, presidente dell'Unione Industriali della Campania, Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, Carlo Mirabile, name partner dello studio legale Brancadoro Mirabile, Riccardo Monti, presidente di Italferr S.p.A. e Mario Percuoco, dirigente del Gruppo Acea S.p.A.