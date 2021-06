Morto Umberto Simone, cordoglio a Sorrento per la scomparsa del pittore e scultore

Un grande artista, poliedrico e meticoloso nelle sue opere di pittura e scultura. Già docente del Liceo artistico Francesco Grandi di Sorrento, è stato protagonista di numerose rassegne personali e collettive. Lascia opere e messaggi d’arte inconfondibili per la sua impronta decisa e ben delineata nella manifestazione pittorica e scultorea. Umberto Simone, nato a Sorrento nel 1946, scomparso ieri sera, ha rappresentato con le sue opere di pittura e scultura presso chiese, collezioni private ed enti pubblici, in Italia ed all’estero. Paesaggi sorrentini e nature morte campeggiano sulle sue tele dipinte ad olio con estrema delicatezza e con energico talento. La sua capacità iperrealista rende a volte simili a fotografie quadri di incantevole fascino. Un altro lutto per l’arte sorrentina, con la scomparsa di Umberto Simone, un grande artista che ha impresso l’estro con l’anima e il colore deciso su disegni e tele che manifestano tutta la sua attenta osservazione della realtà. Umberto Simone è stato per anni docente del Liceo artistico Francesco Grandi lasciando nei suoi allievi la sua impronta e la sua particolare attenzione per l’arte figurativa. L'arte ereditata dalla figlia Simona, scultrice, fumettista e Illustratrice di libri e riviste. Umberto Simone, scultore e pittore, ha realizzato insieme a Simona numerose esposizioni d'arte a Sorrento e non solo. Al Liceo artistico Francesco Grandi ha insegnato Discipline Geometriche ed Architettoniche; Simona Simone, docente di Lettere e Storia dell’Arte, ha percorso accanto al padre l'itinerario di diverse opere scultoree, dedicandosi, tuttavia, in prevalenza al Fumetto. Le sue opere sono prettamente incentrate sul segno e sul disegno, prima ancora che sul colore, tra oli su tele, matite e acquerelli su carta, donne di “metaforica” bellezza e Dylan Dog. Con Simona, piangono Umberto Simone, la moglie Elina e il figlio Giuseppe, il fratello Renato, la sorella Lena con il marito, lo scultore Luigi Gargiulo, anch'egli docente emerito del Liceo artistico Grandi. I funerali domani mattina alle ore 9 nella Chiesa del Santo Rosario al Capo di Sorrento.

