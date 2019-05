Sorrento, due giorni dedicati ai rischi del fumo

Giovedì 16 Maggio 2019, 09:29

SORRENTO - È vero che le sigarette elettroniche non sono dannose? Si può smettere di fumare grazie ai farmaci? Inquina di più un motore diesel, un motore a benzina o una sigaretta? Quanto è nocivo il fumo passivo? In spiaggia ci sono rischi? Saranno queste alcune delle principali domande al centro del convegno medico dal titolo «Fumare, svapare o riscaldare il tabacco? Sigarette elettroniche e tradizionali a confronto», in programma domane e sabato, presso la sede dell'Azienda autonoma di soggiorno. Ospite d’eccezione dell’incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento e organizzato dall'allergologo e pneumologo Giovanni Inciso, sarà lo scienziato di fama mondiale Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerca farmacologica «Mario Negri» di Milano, farmacologo insignito delle massime onorificenze dalla comunità scientifica internazionale. Al convegno, inoltre, interverranno i più importanti ricercatori del Centro antifumo del famoso Istituto nazionale dei tumori di Milano (INT): il responsabile della Pneumologia Roberto Boffi, Elena Munarini, psicologa psicoterapeuta, Chiara Veronese, farmacologa, e Ario A. Ruprecht della Società Internazionale di Medici per l'Ambiente (ISDE) e del Laboratorio di Ricerche Ambientali dell' INT. Obiettivo del convegno è divulgare, attraverso gli interventi dei massimi esperti sui rischi e le patologie correlati al fumo, informazioni utili e dati scientifici sull’argomento. Durante l’incontro, inoltre, si parlerà dei danni provocati dalle sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali e delle soluzioni efficaci per smettere di fumare. Il primo appuntamento, domani pomeriggio alle ore 17, è rivolto ai cittadini e a tutti coloro interessati alla tematica. Sabato, invece, dalle ore 9.30 la giornata dedicata agli addetti ai lavori (medici, farmacisti, psicologi, infermieri, insegnanti) e si approfondiranno, tra gli altri, anche i temi legati all’interazione tra sigarette e farmaci antifumo. Ad aprire entrambi gli appuntamenti sarà l’intervento del rinomato scienziato Silvio Garattini. Nel corso del convegno, inoltre, saranno proiettati una serie di video e saranno presentati i risultati di due importanti ricerche dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano dal titolo “Esiste il fumo passivo sulle spiagge?” e “Chi inquina di più tra un motore a benzina, un motore diesel e una sigaretta?”. «Ho organizzato questo convegno per far comprendere che il fumo, anche quello passivo, fa sempre male - spiega il dottor Giovanni Inciso, responsabile scientifico del convegno - ma anche per fare chiarezza sui farmaci antifumo e sulle sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione: sono uno strumento per smettere di fumare o un modo diverso di fumare?».