SORRENTO - Fino a ieri mattina era stato al suo posto. In lutto il Museo Correale di Terranova per l'improvvisa scomparsa del direttore Filippo Merola, 74 anni. Laureato in architettura, napoletano, già ufficiale dei carabinieri, è stato docente di discipline artistiche e dirigente dei Licei artistici Palizzi e Boccioni di Napoli, era al vertice dell'ente sorrentino dal 2002.

Sotto la sua direzione il Museo Correale ha avuto un prestigioso rilancio, con il completamento del piano di ristrutturazione, dopo le profonde ferite del terremoto del 1980, ampliando le vetrine espositive con prestigiose collezioni custodite nel Palazzo di via Correale.

«L’impegno del direttore Filippo Merola ha contribuito, in questi anni, a guidare il museo Correale di Terranova verso un rafforzamento della sua identità, in chiave di sviluppo e di crescita di Sorrento, che tanto amava, e di tutto questo territorio. La notizia della sua scomparsa ci rende sgomenti e segna una grande perdita, per tutta la comunità e per il mondo della cultura, non solo campano». Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, commenta l’improvvisa dipartita di Filippo Merola, direttore del museo Correale di Terranova di Sorrento.

