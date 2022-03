Sorrento, terminato il murale di Jorit dedicato a Lucio Dalla: è festa con eventi

Una vera e propria opera d'arte di 70 metri quadrati. È il murales che lo street artist Jorit ha realizzato a Sorrento per ricordare Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa. A commissionare il lavoro, realizzato sulla facciata di un palazzo che sorge nei pressi della stazione dell'ex Circumvesuviana, il Comune della Costiera che, insieme all'associazione Nemesi, ha organizzato una serie di manifestazioni in memoria del cantautore bolognese, il quale, nel 1987, venne insignito della cittadinanza onoararia di Sorrento.

L'anno prima Dalla aveva lanciato il suo capolavoro «Caruso», omaggio alla località dove l'artista trascorreva parte delle vacanze estive e non solo. In genere, durante la bella stagione, arrivava con il suo yacht «Brilla&Billy» che ormeggiava al porto di Marina Piccola. Per questo motivo l'amministrazione del sindaco Massimo Coppola ha deciso di intitolare a Lucio Dalla la banchina portuale. La cerimonia è in programma il 3 aprile a conclusione delle manifestazioni partite il 4 marzo nel giorno in cui il cantautore avrebbe festeggiato i suoi 79 anni.

Un mese di eventi con la rassegna «I Colori di Lucio» che propone tanta musica con concerti, musicisti di strada e note in filodiffusione lungo il corso Italia. Ma anche tour in bici ed in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni, conferenze, osservazioni astrali. E poi mostre e installazioni artistiche, presentazioni di libri e conferenze, eventi solidali, tra cui una lotteria benefica per enti del territorio. Infine, tutti i lunedì, appuntamento al cinema, ed ogni domenica a teatro. E tanti ospiti tra i quali Ron e Marino Bartoletti, Andrea Scanzi e Murubutu ed il «paesologo» Franco Arminio.

Ulteriori informazioni ed il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili all’indirizzo www.icoloridilucio.it