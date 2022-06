«Spazio Vitale», 140 artisti nel volume della galleria storica

Segnate questa data: venerdì primo luglio 2022, alle 20. L'appuntamento è in terrazza, nella galleria d'arte "Spazio Vitale", centro storico di Aversa, per presentazione del volume “Spazio vitale, Artist - exhibition - gallery residence" a cura del critico d’arte Michelangelo Giovinale, edito dalla storica casa editrice Gutenberg. Centoquaranta gli artisti che ne hanno condiviso il progetto: da tempo mancava una raccolta così ampia in Campania.

Il volume traccia l’attività della galleria stessa, dal 2018 al 2022. Al suo interno, oltre alle schede personali degli artisti corredate da biografie, note critiche, mostre significative più recenti, è riassunta la programmazione espositiva, il lavoro di curatori e critici delle mostre che vi sono susseguite nelle sale di storico Palazzo Vitale. «Si potrebbe dire - chiosa Giovinale - che l’esperienza di Spazio Vitale è una “anomalia” nel sistema dell’arte contemporanea, perché fuori da ogni logica di mercato e di economia che muove mostre e artisti. Spazio Vitale è una associazione di artisti, senza fini di lucro».

Ogni evento è autofinanziato. «Anche questa prima edizione del volume - sottolinea il presidente Francesco Giraldi - l’abbiamo fortemente voluta per lasciare traccia di questa impronta di ritrovata comunità dell’arte. Merito di un lavoro capillare, che da anni svolge sul campo Vittorio Vanacore, costruendo reti di relazioni e scambi nel sistema dell’arte e merito di una capacità, riassunta nel saggio introduttivo di Giovinale, che ha saputo tenere in equilibrio un contenitore editoriale di così ampie differenze generazionali di artisti, chiamati a raccontare ognuno, se pur in breve, la loro storia nell’arte contemporanea».

In copertina uno scatto fotografico di Franco Sortini, dettaglio della fontana settecentesca oramai simbolo riconosciuto della galleria. Coordinamento editoriale di Carmine Vitale e supervisione di Liberto Landi, direttore della Gutemberg edizioni Salerno. Il progetto grafico è a firma di Dario Terraglia, che affianca Giovinale nelle numerose pubblicazioni. La presentazione del volume è invece affidata al giornalista Roberto Russo, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno che è anche tra gli artisti coinvolti nel progetto editoriale.