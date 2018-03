«Star bene in menopausa», incontro dibattito al distretto 24 dell'Asl Na1

Mercoledì 7 Marzo 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 17:33

In occasione della giornata dell'8 marzo e nell'ambito della campagna Prevenzione Donna, l'Asl Napoli 1 Centro, distretto 24 Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, ha organizzato un'apertura straordinaria alle 14,30 per un incontro multidisciplinare «Star bene in menopausa» presso il consultorio materno-infantile del corso Vittorio Emanuele.Organizzato dal responsabile materno-infantile Gianfranco D'Ercole, l'incontro vedrà la partecipazione di vari specialisti che saranno a disposizione dell'utenza: il ginecologo d'Albore, Gioffrè, Fiore, Bellucci Sessa, Altieri, Tempesta, Sacchi, Tedesco, Volpi e Gargiulo.L'incontro sarà allietato da un recital, voce e chitarra, offerto dal maestro Ciro Sciallo.Nell'occasione saranno presentati anche le nuove varie attività del consultorio, che nel corso dell'anno 2017 hanno avuto un incremento medio del 25 %.