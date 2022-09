Sorridente e con in mano la medaglia del comune di Napoli. Appare così Federico Quagliuolo in rappresentanza dei ragazzi di Storie di Napoli gli innamorati della Campania che raccontano sui social aneddoti e curiosità sulla storia e la cultura napoletana.

Oggi la premiazione al comune di Napoli, con la vicepresidente del consiglio comunale di Napoli Flavia Sorrentino che, nella giornata dell'orgoglio partenopeo, ha conferito ai giovani il premio come eccellenza culturale napoletana.

Giovani e capaci, i ragazzi di storie di Napoli diffondono curiosità peculiari sulla regione campana. Sulle loro pagine potrete trovare aneddoti come la storia di piazza municipio che divenne, per un anno, un campo di patate, o quella secondo cui la figlia di Ferdinando IV era talmente brutta che la pittrice avrebbe preferito non ritrarla.

O ancora: perchè si dice cerasa quando si parla della ciliegia? E perchè in Irpinia la lucciola si chiama carcatasc?