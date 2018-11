«Cristoforo Colombo è nato a Napoli», Marco Perillo svela l'ultimo segreto

Venerdì 9 Novembre 2018, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Storie segrete e meno note della nostra città, si avvicendano tra enigmi e intrighi all’ombra del Vesuvio. Un viaggio misterioso e interessante tra le strade e i vicoli bui del capoluogo partenopeo. “Storie segrete della storia di Napoli” – il nuovo libro del giornalista e scrittore Marco Perillo – è questo e tanto altro, è un testo che affascina e attira i lettori, coinvolgente e ricco di aneddoti e curiosità tutte da scoprire.«Pensavo di aver scoperto tutto - commenta Perillo - ma non è così. La nostra città ha sempre tanto da offrire, curiosità e aneddoti che possono anche cambiare il nostro modo di vedere la storia. Ad esempio, sapevate che forse Cristoforo Colombo potrebbe essere napoletano? Napoli è uno scrigno inesauribile di misteri e informazioni».Durante la presentazione, sono stati gli interventi artistici di Bruno Leone e Matteo Mauriello a introdurre i lettori alle trame del testo. Ma non solo. Anche il giornalista Pietro Treccagnoli, Antonio Toma e Claudio Corvino hanno contribuito a descrivere con attenzione le storie descritte nel libro che si propone come guida ai misteri e ai segreti della città.