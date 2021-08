San Giorgio a Cremano, un monumento per i primi operai morti in difesa del lavoro a Pietrarsa

L'inaugurazione del monumento in memoria dei martiri di Pietrarsa, sarà scoperto domani, 6 agosto, nel giorno del 158esimo anniversario della strage nell'opificio ferroviario in cui persero la vita alcuni operai in difesa del posto di lavoro.

L'amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessore alla Cultura Pietro De Martino, rende omaggio ogni anno al sacrificio di questi lavoratori, tanto che nel 2015, fu intitolata loro una strada, facendo diventare San Giorgio a Cremano l'unica città d'Italia ad avere tale denominazione.

Quest'anno, proprio in via Martiri di Pietrarsa, sarà inaugurato l'unico monumento, ideato dall'architetto Umberto Ricciardi, dedicato alle vittime di questa strage.

«Intendiamo tenere viva la memoria di questa strage e il principio del diritto al lavoro - spiega il sindaco Giorgio Zinno - che, a distanza di 158 anni, va ancora e sempre difeso in nome della dignità. Inoltre - continua - con questa opera, trasmetteremo alle future generazioni la conoscenza di quei fatti che caratterizzarono un periodo storico in cui, a seguito dell'annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia, il Sud fu depredato di ricchezza, arte, cultura e diritti, non senza il sacrificio di tante vite umane«.