«Suggestioni all’Imbrunire», raccolta fondi per la rassegna al Parco archeologico Pausilypon

Venerdì 22 Marzo 2019, 18:45

Avrà inizio, come ogni anno, con l’arrivo dell’estate per far rivivere i teatri del Parco archeologico e ambientale del Pausilypon e raccogliere fondi da utilizzare per mantenerlo in vita. Si tratta di “Pausilypon. Suggestioni all’Imbrunire”, la rassegna teatrale e musicale che è alla ricerca di sostenitori attraverso un contributo economico liberale oppure un contributo in servizi (catering, lavori, restauri, ecc). Tali contributi godono di notevoli vantaggi fiscali: deducibilità dal reddito del 10% (L. 80/2005) e 65% credito di imposta (sulla quota eccedente €10.000) attraverso lo strumento dell'Art Bonus (http://artbonus.gov.it/).«Stiamo lavorando alla XI edizione della rassegna stabile del Pausilypon, siamo in cerca di mecenati che credano nella cultura, nell'arte e nel riscatto di questi luoghi per troppo tempo dimenticati. – spiega il presidente de Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, Maurizio Simeone - In questi anni la Rassegna ha ospitato più di 280 artisti, circa 17000 spettatori e ha finanziato progetti concreti di recupero del patrimonio storico archeologico del sito».Ideata e curata dal CSI Gaiola Onlus, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, la rassegna, rappresenta ormai un consolidato appuntamento con la musica e il teatro nella straordinaria cornice dell’antica Villa D’Otium del Pausilypon (I Sec a.C.).