«Sulla mia pelle» oltre il diritto d'autore, il film su Cucchi proiettato all'Ex Opg

Lunedì 17 Settembre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:46

«Per noi la diffusione di un film che finalmente racconta la storia di Stefano Cucchi va oltre qualsiasi norma sul diritto d’autore», sostengono gli attivisti dell’Ex Opg Je so’ Pazzo dove la scorsa sera si è svolta una proiezione gratuita di «Sulla mia pelle». La pellicola, diretta da Alessio Cremonini e distribuita contemporaneamente sulla piattaforma streaming Netflix e in un numero limitato di sale da Lucky Red, è stata oggetto di numerose proiezioni non autorizzate in diversi centri sociali italiani, registrando migliaia di partecipazioni.«È una storia che non è ancora stata raccontata abbastanza - dichiara Chiara Capretti - Sono casi di ingiustizia per cui non c’è stata una procedura legale che permettesse alle famiglie di queste vittime della polizia di stato di avere voce e dignità. È un film che andava distribuito in tutte le sale ed essere accessibile a tutti. Se questo non lo fanno i cinema, lo fanno i movimenti, lo fa chi dal basso si autoorganizza per provare a diffondere un messaggio diverso che parla evidentemente di un sentimento diffuso».