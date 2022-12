Suor Orsola Benincasa, lectio magistralis di Paolo Mieli

“Napoli cent’anni fa. La città al tempo della marcia su Roma” sarà il tema della Lectio magistralis di Paolo Mieli, storico, giornalista, già direttore de “Il Corriere della Sera”, che anticiperà la conclusione delle attività didattiche del biennio 2020-2022 della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 dicembre alle ore 12.30 nella Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa, dove la lezione di Paolo Mieli (anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob) sarà introdotta dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro e dal direttore della Scuola di Giornalismo, Marco Demarco.

I temi illustrati da Paolo Mieli, direttore della collana “Cronaca e Storia” (Suor Orsola Benincasa Università Editrice) che raccoglie le inchieste biennali della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola, rappresenteranno la traccia di lavoro per l’ultimo biennio della Scuola di Giornalismo per completare l’indagine storico-giornalistica su “Napoli e il fascismo” già avviata nel biennio 2015-2017.

“La scuola di Giornalismo del Suor Orsola - sottolinea il Rettore Lucio d’Alessandro - si avvia a compiere vent’anni, un lungo percorso di alta formazione nel quale abbiamo avviato alla professione oltre 200 giornalisti oggi professionisti di prestigiose testate giornalistiche di rilievo nazionale e lo abbiamo fatto, a partire dalla nostra aula dedicata a Giancarlo Siani, sempre con la memoria viva del suo prezioso insegnamento di un giornalismo al servizio della verità, della denuncia, della ricerca e dell’approfondimento, anche grazie al contributo di grandi Maestri di questa nobile professione come Paolo Mieli, solo per citarne uno”. La Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa”, nata nel 2003 come prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno peninsulare, ha già realizzato sei importanti volumi di inchieste giornalistiche prodotte dagli allievi di ciascun biennio e curate da Paolo Mieli: “Giovanni Leone: un caso giornalistico degli anni ’70”, “1973: Napoli al tempo del colera”, “Terremoto e trent’anni di cricca”, “Enzo Tortora: processo a un uomo perbene”, “Il Caso Lauro” e “I Viceré di Napoli”.