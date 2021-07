«Tà cròmata tes aphanes», il libro sul sottosuolo di Napoli

Giovedì 22 luglio alle 18 nella libreria "The spark" in via degli Acquari a Napoli, accanto alla Camera di Commercio e artigianato, si terrá la presentazione del libro "Tà cròmata tes aphanes" di Mauro Palumbo. Un libro fotografico con tema il sottosuolo di Napoli. All'interno del volume alcuni interventi di Marco Perillo, Clemente Esposito e Lucrezia Longobardi. Alla presentazione interverrá l'autore e l'ingegnere Clemente Esposito, veterano del sottosuolo partenopeo. Modera l'architetto Pippo Pirozzi. Il volume, edito da "Le parche edizioni", tratta il sottosuolo da un punto di vista differente da quello usuale, le fotografie raffigurano quasi esclusivamente luoghi non accessibili al pubblico.