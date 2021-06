Teatro di San Carlo, Dan Ettinger nuovo direttore musicale dal 2023 dopo ​Valcuha

Dopo il successo della Carmen di piazza del Plebiscito che ha visto l’impegno unanime di tutti i lavoratori del teatro, la Fondazione Teatro di San Carlo è lieta di annunciare che, al termine dell’impegno contrattuale con il maestro Valcuha previsto al 31 dicembre 2022, il maestro Dan Ettinger ricoprirà il ruolo di direttore musicale a partire dal 1 gennaio 2023.

APPROFONDIMENTI L'OPERA San Carlo a Piazza del Plebiscito, applausi per la prima della... L'INTERVISTA Teatro San Carlo, Roberto De Simone boccia la Carmen al Plebiscito:...

«Dan è una figura di livello internazionale che saprà dare all’orchestra, al coro, al ballo una guida importante per il prossimo futuro - dichiara il sovrintendente Stéphane Lissner - In questi anni ho avuto modo di seguire la sua carriera e apprezzare le sue qualità professionali e la sua visione culturale del panorama musicale. Come sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro di San Carlo sono certo che potremo progettare e trovare insieme importanti occasioni e sinergia al fine di valorizzare al meglio il contesto culturale del nostro territorio anche alla luce delle sfide che questo momento storico ci sta mettendo davanti».

Solo ringraziamenti per Valcuha: «La scelta della successione - continua Lissner - è avvenuta in piena sintonia con il maestro Valcuha ed è mia intenzione averlo ancora con noi quale direttore ospite, è già prevista la sua direzione per l’apertura della stagione 22/23 con Don Carlo di Giuseppe Verdi ed anche Wozzeck di Alban Berg. Mi preme ringraziarlo per tutto il lavoro svolto in questi anni, per l'impegno e la dedizione profusa verso l’orchestra e per l’intero Teatro».