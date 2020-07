Teatro San Carlo, Aida in piazza Plebiscito: il sito va in tilt, biglietti finiti in 8 minuti

Sono bastati otto minuti per terminare i biglietti omaggio dell'Aida sul sito del Comune di Napoli. Il server non ha retto il troppo carico di utenti connessi contemporaneamente e anche chi ha provato ad accedere alle 12, orario indicato per potersi prenotare, su compilazione di un apposito form da tramutare poi in biglietto, si è trovato il sito in down. I 750 fortunati potranno recarsi al botteghino del Teatro San Carlo per tramutare la prenotazione in ticket.

Un problema che non si era mai riscontrato prima, neanche in occasione dell'evento organizzato da Palazzo San Giacomo al Palapartenope in memoria di Pino Daniele. «Un problema che può riscontrarsi quando ci sono migliaia e migliaia di utenti connessi contemporaneamente. Ovviamente è dovuto al server. Al tentativo di raggiungere la pagina è comparsa la scritta «Service Temporarily Unavailable» ovvero «servizio temporaneamente non disponibile». Con la spiegazione del down: «Problemi di capacità». Migliaia le persone che hanno tentato di accaparrarsi l'omaggio per sabato 25 alle 20,15. Dopo otto minuti però il sito dell'Ente ha collassato.



L'evento si terrà sabato 25 luglio, appunto alle ore 20,15 in piazza del Plebiscito, dove andrà in scena la prova aperta dell'Aida di Giuseppe Verdi . I biglietti omaggio messi a disposizione dal Comune erano suddivisi in quattro fasce: 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori; 90 posti per portatori di handicap e relativi accompagnatori; 248 posti per i giovani under 30; i restanti 400 erano richiedibili liberamente.

Volati via come il vento anche i biglietti per il concerto dedicato ai 100 anni della nascita di Renato Carosone, che si terrà lunedì all'Arena Flegrea. Tra gli ospiti: Renzo Arbore, Marisa Laurito, Mario Biondi, Stefano Bollani, Andrea Sannino e Daniele Sepe. Sui 1.960 ticket gratuiti messi a disposizione sul sito del Comune, poco meno di 900 sono terminati in venti minuti. Appuntamento per i prescelti è sabato sera alle 20,15 in piazza Plebiscito.

