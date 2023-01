Cinquecento firme in cinque ore. Da cittadini, fruitori, sostenitori e cultori del teatro San Carlo parte l'appello per chiedere ai soci della Fondazione del Lirico napoletano di «ritrovare urgentemente un dialogo per il bene del teatro». Lo scontro tra Comune e Regione, dopo il no al bilancio preventivo da parte di Palazzo Santa Lucia, scavalla la mera questione amministrativa e va al di là dei formalismi dialettici. La petizione online avviata su change.org alle 14 di ieri ha trovato subito i favori di scrittori, melomani, appassionati di lirica e frequentatori abituali del Massimo. Rivolgendosi ai soci fondatori gli appellanti scrivono: «In qualità di rappresentanti delle istituzioni avete il compito di indirizzare nonché tutelare, per il bene della comunità internazionale, il patrimonio storico-musicale che il San Carlo rappresenta dal 1737». Il ragionamento è chiaro: «Basta liti».

La raccolta firme grazie al passaparola sulle chat ha visto crescere minuto dopo minuto il numero delle adesioni. Tra i firmati Sylvain Bellenger, Maurizio De Giovanni, Francesco Tavassi, Maurizio Manfellotto, Isaia Sales, Tullia e Riccardo Imperiali di Francavilla, Aurelio Musi, Nino Daniele. E ancora: Caterina De Simone, Gennaro Matacena, Gabriella Ferrari Bravo, Mariella Pandolfi, Anne Marquis, Giuseppe Fonseca, Lynda de Matteo, Christine Chatillon, Valeria Galluccio, Giulio Delise Trieste. «Come esponenti della società civile - si legge ancora nell'appello - abbiamo operato e operiamo quotidianamente, ognuno secondo quanto richiesto dalla personale funzione, nel mondo della scuola, delle università, delle fabbriche, dell'impresa, della sanità, del terziario, del mondo associativo e delle imprese sociali, del volontariato e di tutti i settori professionali che danno continuità al corso economico di questo Paese e che si sentono, ora, in dovere di intervenire a sostegno di questa causa».

«Ci duole prendere atto - incalzano - che i recenti e ripetuti attacchi verso la Fondazione Teatro di San Carlo producono effetti lesivi dell'immagine internazionale del teatro più antico d'Europa. È necessario, pertanto, che la funzione dei soci fondatori, al di là di ogni possibile logica politica, ritorni a essere all'altezza del compito istituzionale ad essi affidato dalle istituzioni e delegato dalla comunità civile». «Ci appelliamo - concludono - affinché, per il bene del teatro, si possa ritrovare un clima di dialogo e cooperazione tra rappresentanti delle istituzioni e si possa dare continuità alla missione, alla qualità artistica e alla vita culturale della Fondazione teatro di San Carlo». La società civile, la borghesia napoletana, gli addetti ai lavori chiedono in sostanza a governatore e sindaco di «deporre le armi», dopo le stilettate degli ultimi giorni. A dare fuoco alle polveri la bocciatura al documento finanziario del Lirico arrivata dal delegato del governatore De Luca nel Consiglio di indirizzo, Riccardo Realfonzo.

I toni sono diventati concitati durante la riunione, nonostante la sera precedente al Cdi fosse già trapelato un possibile voto contrario della Regione. Il sindaco ha chiarito in sede di Consiglio che «i 5 milioni che Palazzo Santa Lucia versa nella casse del San Carlo non sono né straordinari né un favore, ma il contributo ordinario per far parte della Fondazione», che funziona come una Spa (dove ciascuno dei soci deve versare le proprie quote di competenza). E ha ribadito che «la Regione può anche decidere di uscire dalla Fondazione, ma ognuno si assume le sue responsabilità». Un clima infuocato al quale è seguito un botta e risposta a suon di comunicati tra Palazzo Santa Lucia e la Fondazione. La Regione ha messo in fila i punti critici del documento economico: «Inefficienti utilizzi delle risorse, irregolarità di natura contabile, appostamenti non giustificati di risorse, possibili violazioni delle norme». Un atto che - giova ricordarlo - è passato al vaglio del Collegio dei Revisori dei conti del San Carlo, i cui componenti rappresentano la Corte dei Conti, il Mic e il Mef. Al netto delle tre ispezioni da parte del ministero negli ultimi 36 mesi. È stato infatti definito dal primo cittadino «un bilancio super controllato». L'ex rettore - da quanto raccontano dal Municipio - ha ricevuto negli ultimi giorni diverse telefonate e messaggi solidali come attestati di stima per il suo operato da presidente della Fondazione.

Si attende adesso l'intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha chiesto gli atti al direttore generale del settore Antonio Parente e studierà tutte le carte nei prossimi giorni per comprendere i termini di quanto sostenuto dalla Regione.