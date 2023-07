Teatro San Carlo di Napoli senza sovrintendente: «Va scelto con un avviso pubblico»

«Il San Carlo merita un sovrintendente di alto profilo. Spero che la scelta avvenga tramite un'evidenza pubblica e non con una nomina di palazzo». Lo chiede Massimo Taglialatela, segretario generale Uilcom Campania, attraverso una nota, dopo che la conversione del decreto legge che ha "pensionato" Stéphane Lissner, dal primo giugno, e in attesa che il sindaco e presidente della fondazione lirica, Gaetano Manfredi, riunisca il consiglio di indirizzo del teatro per individuare il suo successore, entro il 30 luglio, stando al cronoprogramma annunciato.

«Il Massimo napoletano è una eccellenza come il museo di Capodimonte o gli scavi di Pompei», continua il sindacalista, che rimarca: «Il nuovo sovrintendente dovrà innanzitutto rispettare le intese che abbiamo raggiunto con la precedente gestione e su questo abbiamo la garanzia del sindaco Manfredi. Sarà importante che conosca il settore e il tessuto sociale della realtà napoletana». E conclude: «Quando si parla del San Carlo non può non affidare la gestione a una dirigenza all'altezza: questa sarà la vera svolta per il futuro del teatro».