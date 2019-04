Teatro San Carlo, il bilancio in parità della Purchia: «Ma resta il nodo delle risorse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 12:00

Il sindaco va via per primo dal teatro, il consiglio di indirizzo del San Carlo ha appena approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2018. Conti in pareggio, per l'undicesimo anno consecutivo. Anzi, con un avanzo di esercizio di 351 mila euro: fondi che vanno a coprire le perdite pregresse. «È un risultato importante, di cui andiamo orgogliosi, quasi unico sul piano nazionale in tempi di crisi. Abbiamo attraversato momenti bui, ma non ci siamo mai avviliti: abbiamo cercato una soluzione per garantire un futuro al teatro e, alla fine, abbiamo avuto ragione», dice la soprintendente Rosanna Purchia.«Restano i problemi storici che anche una gestione virtuosa non può risolvere. Ma le istituzioni, la società civile, gli imprenditori credono in noi. Come dimostra appunto il bilancio appena approvato: da oltre due anni, la fondazione non fa più ricorso al credito bancario per fronteggiare i ritardi nell'erogazione dei contributi da parte dei soci. Ciò significa, come spiegato nel corso della riunione dal direttore amministrativo Francesco Apicella, evitare di anticipare cifre che, in alcuni anni, hanno anche toccato i 15-16 milioni, pagando gli interessi per fronteggiare le necessità della gestione, a cominciare dagli stipendi dei lavoratori».«Innanzitutto grazie un incremento degli incassi in biglietteria che garantisce una maggiore liquidità. Con ricavi per 6,6 milioni, nel 2018, anziché i 5,8 del 2017. E poi, c'è un altro dato positivo ottenuto con un lavoro da piccoli artigiani».«C'è una crescita del patrimonio netto: tra il 2007 e il 2018 è passato da meno 2,99 a più 16,822 milioni, e questo ha qualcosa di miracoloso. Come miracoloso è il risultato di poter avere di nuovo sul podio i maestri Riccardo Muti e Subin Mehta».