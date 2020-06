Situazione finanziaria disastrosa: Lissner lascia in anticipo l'Opéra di Parigi

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha annunciato di lasciare il suo incarico all'prima della scadenza del suo mandato. Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro. Lissner, neo sovrintendente deldi Napoli, sarebbe dovuto restare a Parigi fino a luglio 2021, ma secondo quanto riferisce il quotidiano francese, il direttore generale del prestigioso teatro parigino lascerà a fine anno la sua poltrona al 46enne tedescoper consentirgli di «raddrizzare» la situazione dell'istituzione che lo stesso Lissner definisce «in ginocchio». L'Opéra di Parigi, infatti, ha perdite finanziarie per 46 milioni di euro e un debito di 40 milioni di euro.Una situazione causata dalla recente pandemia di coronavirus che avrebbe determinato perdite finanziarie per 31 milioni di euro dovute alle cancellazioni degli spettacoli. A queste si aggiungerebbero i 14,5 milioni di euro perduti a causa degli scioperi recenti contro la riforma pensionistica. «Sono stato molto rimproverato per il sostegno che ho espresso aglidell'Opéra di Parigi nel dicembre 2019 - ha spiegato Lissner in un'intervista al quotidiano Le Monde - Ma questo continuo ricatto all'apertura del sipario, il fatto di dover aspettare fino a mezz'ora prima di uno spettacolo per sapere se sarebbe andato in scena o meno, tutto ciò non ha più nulla a che fare con il nostro lavoro», ha concluso.