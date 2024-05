Napoli, morta Giulia Romito: il Teatro San Carlo in lutto

Lutto al Teatro San Carlo per la scomparsa improvvisa e prematura di Giulia Romito, 44 anni, prezioso componente dell'ufficio stampa del teatro. Giulia era nata e cresciuta nel teatro seguendo la passione di famiglia per la musica grazie al padre Giuseppe, per anni primo oboe dell'orchestra.

E del teatro conosceva come pochi storie, tradizioni e persone. L'interesse per il giornalismo l'aveva portata a collaborare con “Il Mattino”, a Caserta, dov'era nata. Successivamente, l'ingresso nei ranghi sancarliani. Poi qualche mese fa la scoperta di una malattia e una breve battaglia.

Le maestranze l'hanno ricordata con un affettuoso post sui social. Domani venerdì 31 alle 12, i funerali nella chiesa degli artisti in piazza Trieste e Trento di fronte a quel San Carlo che tanto amava.