Teatro San Carlo, de Magistris va all'attacco: «Va cambiato il vertice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Luigi de Magistris incontra il ministro Alberto Bonisoli e ottiene 90 milioni per riqualificare il rione Sanità. E, rientrato in città da Roma, attacca il soprintendente del San Carlo, Rosanna Purchia: a marzo scade il suo mandato. Ma, già questo mese, il primo cittadino annuncia una manifestazione internazionale di interesse pubblico per individuare il successore. «Una figura autorevole, di alto prestigio, che mi auguro sappia tener fuori il teatro da qualsiasi interferenza di natura politica», la stoccata. Peraltro, lo stesso soprintendente aveva già sollevato, nella sede opportuna del consiglio di amministrazione, la necessità di affrontare la questione, per il bene del Massimo.