Il San Carlo arriva al festival di Aix-en-Provence per la prima volta il 12 luglio

Il teatro di San Carlo di Napoli sarà il prossimo 17 luglio per la prima volta al Festival di Aix-en-Provence dove ogni estate si riuniscono gli appassionati d'opera di tutto il mondo. Il massimo napoletano, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Istituto italiano di Cultura di Marsiglia, del main sponsor UniCredit e della mecenate Luisa Benigno, sarà dunque presente al 75ø anniversario della manifestazione culturale francese tra le più riconosciute a livello internazionale. Il San Carlo proporrà con le proprie compagini artistiche, orchestra e coro, guidate da Michele Mariotti, l'esecuzione dell'Otello di Giuseppe Verdi, penultimo capolavoro verdiano, tratto da Shakespeare, e vedrà Jonas Kaufmann debuttare al Festival francese in uno dei ruoli più completi e impegnativi dell'intero repertorio. Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier si ritrovano insieme e a loro si unisce Maria Agresta, una delle migliori voci italiane del nostro tempo, nei panni di Desdemona. Completano il cast Giovanni Sala (Cassio), Carlo Bosi (Roderigo), Alessandro Spina (Lodovico) Giovanni Impagliazzo (Montano), Giuseppe Todisco (Un araldo), Enkelejda Shkoza (Emilia).

«Le tournée all'estero in sedi prestigiose - afferma il sovrintendente del San Carlo, Stéphane Lissner - rappresentano non solo un'opportunità significativa di condividere con altri paesi la propria eredità culturale e l'eccellenza delle proprie maestranze, ma consolidano la posizione del lirico quale centro culturale d'eccellenza artistica a livello internazionale. Inoltre accrescono presso il pubblico di diversa nazionalità la consapevolezza del patrimonio culturale italiano e ne rafforza la reputazione a livello globale, provocando ricadute positive anche in termini di turismo culturale».

Fondato nel 1948 il Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence è uno dei grandi appuntamenti della lirica mondiale, luogo di grande tradizione culturale ma anche di innovazione e rinnovamento. «Sono onorato di accogliere la storica produzione dell'Otello di Verdi del Teatro San Carlo di Napoli in forma di concerto, con la sua orchestra, il coro e un prestigioso cast - sottolinea il direttore del Festival, Pierre Audi - sono molto felice di questa collaborazione con Stéphane Lissner per questo anniversario speciale».

Le tournée internazionali del San Carlo proseguono nel 2023 con un doppio appuntamento a Parigi: mercoledì 8 novembre la Salle Pierre Boulez della nuova Philharmonie di Jean Nouvel ospiterà l'Orchestra del San Carlo e gli allievi dell'Accademia di Canto lirico, il più giovane organico del teatro napoletano, diretti per l'occasione da Giacomo Sagripanti. In programma arie da opera e ouverture dai capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. A seguire, giovedì 9 novembre sarà il Museo del Louvre, nell'ambito della mostra Capodimonte al Louvrè, la cornice in cui l'Orchestra e gli allievi dell'Accademia eseguiranno la versione integrale dell'opera Don Chisciotte di Giovanni Paisiello. La regia è di Eleonora Gravagnola, dirige Diego Ceretta. A marzo 2024 inoltre l'Orchestra del San Carlo, guidata dal direttore musicale Dan Ettinger, tornerà ad Aix-en-Provence per il Festival di Pasqua, diretto da Dominique Bluzet e Renaud Capu‡on, con un concerto che vedrà protagonisti Maria Agresta e Freddie De Tommaso. In programma arie d'opera di Vincenzo Bellini, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi.

«La diplomazia culturale - evidenzia il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Esteri, Pasquale Q. Terracciano - è parte integrante della nostra politica estera. I nostri valori e la nostra immagine, che vogliamo promuovere a livello globale, si fondano sulla nostra cultura. Per questo il Ministero sostiene progetti come questo che portano all'estero il meglio della nostra produzione culturale».