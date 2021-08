San Carlo, affluenza record per le visite guidate: oltre 10mila presenze nel mese di agosto

Sono 10.109 i visitatori che il Teatro di San Carlo ha accolto durante il mese d’agosto 2021. Una cifra record, la più alta degli ultimi 5 anni, risultato che premia un’offerta di qualità che ha puntato su un patrimonio storico artistico unico, quello del Lirico più antico d’Europa, raccontato attraverso tour guidati speciali. Le visite, che hanno accolto cittadini e turisti italiani e stranieri, si sono svolte nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con distanziamento sociale e green pass all’ingresso.

«Siamo felici di questo risultato - afferma il direttore generale Emmanuela Spedaliere - che ci riporta e addirittura supera gli ingressi raggiunti in epoca pre-covid. Sono numeri che testimoniano la grande voglia di arte e cultura che c’è tra la gente ed è confortante la vicinanza e l’affetto delle persone nei confronti del San Carlo. Dati come questi ci fanno ben sperare per il futuro e ci incoraggiano anche per l’imminente ripartenza della programmazione».

Un successo particolare ha fatto registrare “Il San Carlo Dentro e Fuori”, visita guidata speciale che include, oltre al Foyer, al Palco Reale e alla Sala storica, le barcacce Rossini e Donizetti, palchi prediletti dai due compositori, direttori musicali del Massimo napoletano durante l’Ottocento. Compresa nel tour anche la visita alla luminosa terrazza che si affaccia sui Giardini di Palazzo Reale, parte del percorso segreto dei sovrani borbonici dal Palazzo Reale al Teatro.

Da lunedì 6 settembre le visite saranno programmate dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 16.30 (i turni delle 11.30 e delle 15.30 saranno in Inglese) e dal venerdì alla domenica fino alle 17.30 con, in aggiunta ai turni precedenti, la visita in Francese alle 17.00 e la visita speciale “Il San Carlo dentro e fuori” alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni:

0817972330