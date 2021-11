Teatro San Carlo, successo per «Otello» e Mattarella: il pubblico canta Fratelli d'Italia con il capo dello Stato

Applausi. Applausi. Applausi: 11 minuti, col San Carlo che risplende di luce propria, come le stelle. Osanna per Kaufmann e la Agresta. Cast vocale premiato. Consensi per Mariotti sul podio. Pubblico diviso sulla regia di Martone e la lettura contemporanea dell'opera (ah, questi melomani conservatori!). Ma i «buuu» si disperdono presto negli applausi, che sugellano un evento prezioso. I primi, però, a inizio serata, sono tutti per lui, il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati