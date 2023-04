Teatro San Carlo, è polemica tra Lissner e Sangiuliano: «Raggiunti grandi successi»

È subito polemica alla conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro eseguiti al Teatro San Carlo. Con il sovrintendente Stephane Lissner, che segnala tutta la amarezza per una dichiarazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, contenuta nella cartellina consegnata ai giornalisti. A proposito del teatro, dice che «il San Carlo non ha ancora una proiezione pari alla sua storia, al suo valore e potenzialità. Bisogna lavorare per rafforzarla in tempi rapidi affinché questa riapertura sia un vero rilancio e non un mero restauro, per quanto necessario, della struttura. Il San Carlo deve tornare ad avere il posto di primato che merita, anche inserendosi in un generale risveglio della cultura a Napoli».

«Questa dichiarazione mi rattrista e sorprende», afferma Lissner, che rivendica: «I nostri spettacoli hanno avuto grandi riscontri e successi qui e all'estero grazie alla straordinaria competenza di tutti i lavoratori del San Carlo», e incalza, indicando i risultati premiati al botteghino: «Chiederei al ministro di dare a tutti noi dei consigli specifici sulle aree di miglioramento che ha individuato. Sono sicuro che i suoi spunti saranno esaminati dal Consiglio d'indirizzo e da tutti i colleghi del teatro con grande attenzione». Seduto tra i due, il sindaco Gaetano Manfredi applaude timidamente.

«Non bisogna prendersela se io cerco di alzare sempre più l'asticella: dobbiamo crescere e proiettare sempre di più la nostra bellezza», dice Sangiuliano per spiegare: «Il ministero della Cultura non è solo un centro di spesa: deve ovviamente provvedere alle risorse per il mantenimento e il progresso delle istituzioni culturali, ma deve avere un suo immaginario italiano da proiettare nel mondo, un immaginario che esprima la grandezza del nostro Paese perché siamo stati una grande civiltà e abbiamo quella peculiarità che ci viene dall'unicum di sedimentazione storica». Quindi, il ministro ringrazia Lissner per la sensibilità di aver accolto Bono Vox nella prossima programmazione estiva del Lirico. «Non sono un rockettaro ma dopo Paolo Conte alla Scala di Milano è una data importante».

Poi spazio alla illustrazione del restauro (che continua) a cura del responsabile unico del procedimento, l'architetto Almerinda Padricelli, del segretariato regionale del ministero. Direttrice dei lavori: Francesca Brancaccio.