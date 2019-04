Teatro San Ferdinando, show senza controlli nel nome di Eduardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 09:00

La prima della «Medea di Portamedina» tratta da Francesco Mastriani, con drammaturgia e regia di Laura Angiulli, non ha portato i controlli sperati fuori al San Ferdinando. Dopo la denuncia del Mattino sul raid avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta e dopo gli appelli di Carolina Rosi, presidente onorario della Fondazione De Filippo, che ha invitato la società civile a salvare il teatro di Eduardo, e di Filippo Patroni Griffi, presidente del Teatro Stabile di Napoli che ha richiamato le istituzioni a fare la loro parte con presidi di vigilanza, ieri sera al debutto dello spettacolo l'area era di nuovo terra di nessuno, con totale assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine. Neppure l'appello di due famosi attori eduardiani come Lina Sastri e Vincenzo Salemme ha smosso le acque per richiamare l'attenzione su un luogo che, nonostante le luci del palcoscenico, resta al buio, a causa di incuria e disinteresse. Da qui la mobilitazione delle associazioni del territorio, che invocano la tutela di un bene e di uno spazio dimenticati.