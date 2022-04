Napoli, De Raho presidente del Teatro Stabile: «Assolverò al mio impegno con la passione da magistrato»

Federico Cafiero De Raho è il nuovo presidente del Teatro Stabile di Napoli. Dopo aver proceduto alla approvazione del bilancio preventivo per il 2022, l'assemblea dei soci dell'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli ha nominato sia il presidente che i membri del consiglio di amministrazione. All'unanimità, sono stati nominati presidente del cda e del Teatro Stabile di Napoli Federico Cafiero De Raho, designato dal ministro della Cultura Dario Franceschini, e membri del cda Evelina Christillin e Roberto D'Avascio su designazione del Comune di Napoli, Stefania Brancaccio su designazione della Città Metropolitana di Napoli, Emilio Di Marzio su designazione della Regione Campania.

«Sono lieto di poter dare il mio contributo ad una istituzione culturale prestigiosa e radicata nel tessuto cittadino, quale è il Teatro Stabile di Napoli e ringrazio il ministro della Cultura Dario Franceschini e l'assemblea dei soci per avermi nominato nel consiglio di amministrazione, con cui lavorerò nella più ampia sinergia: assolverò a questo impegno con la dedizione e la passione con cui ho adempiuto fino ad oggi ai doveri del magistrato». Sono queste le prime parole con le quali Federico Cafiero De Raho ha accolto la sua nomina a presidente del Teatro Stabile di Napoli. «Guardo con grande ottimismo all'ulteriore sviluppo del Teatro che poggia sulle straordinarie professionalità del direttore artistico, del direttore operativo e di tutta la struttura, che in gran parte conosco per essere un abbonato storico - ricorda Cafiero De Raho - È necessario che il teatro diventi luogo di aggregazione, di incontro e scambi di pensiero dei giovani. L'unico strumento di sviluppo economico, politico e sociale di un Paese è la cultura e il teatro è una sua importante manifestazione».