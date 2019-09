Trianon, l'appello dell'attore Borrino a De Luca: «Con me un teatro per i giovani e per Napoli»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 18:41

Il quarantenne attore Carmine Borrino, il più giovane tra i candidati alla direzione artistica del Teatro Trianon Viviani di Forcella, ha diffuso un video e una nota lanciando un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affinché possa prendere seriamente considerazione la sua figura e le sue idee per il rilancio del teatro dopo l'addio di Nino D'Angelo.«Come il protagonista del romanzo “la linea d’ombra” di Joseph Conrad - scrive Borrino nell'esporre il suo programma - mi viene affidato, con mio grande stupore e altrettanta fiducia, un incarico di responsabilità, un compito delicato e spinoso, un’occasione importante che può innescare un processo di risanamento tra le generazioni di artisti più giovani e, spero che ancora in teatro ci sia, la “scuola napoletana”. Un superamento della linea d’ombra intesa sia come età anagrafica, sia come superamento di un pantano – o mare morto – in cui si è arenato il teatro Trianon Viviani negli ultimi anni. (Ricordiamolo che come programmazione culturale è stato bocciato più volte dal ministero della cultura!). So perfettamente che essendo ancora un “artista sconosciuto”, la perplessità dei tanti è legittima, ma so di poter contare sui tanti che mi seguono da anni e che mi hanno sostenuto all’ombra dei grandi nomi della società dello spettacolo».«Sono tra i pochi della mia generazione che ha avuto la fortuna di attraversare e frequentare quel laboratorio permanente che per secoli è stato l’insegnamento delle pratiche sceniche a Napoli, abbinandoli a studi accademici, con master universitario, diploma al conservatorio musicale ed molta esperienze con diversi maestri della scena e per questo potrei essere indispensabile per colmare la lacuna che si è formata in questi anni nelle giovani generazioni, ponendomi come connessione tra la tradizione e l’innovazione».«Tralasciando la pericolosità del doppio taglio dell’arma Napoli, in questi anni si è verificata una totale trascuratezza di quello che era un fiore all’occhiello dell’arte prodotta nella nostra città, perseguendo con eccessiva foga, e oserei dire ambiguità, la ricerca e la sperimentazione o in alternativa, i modelli televisivi di battutisti e sit com».«Il compito che vorrei assumere per il “teatro del popolo” non è quello che tutti s’immaginano o a cui egoicamente aspirano. Immagino e auspico che il teatro Trianon Viviani possa prendere una direzione che abbia come punto di fuga Napoli e che con tutte le sue linee parallele e convergenti possano traghettarlo verso una nuova prospettiva. Napoli come punto di fuga, un orizzonte irraggiungibile e ovviamente un tòpos da conoscere, amare, odiare, tradire e ri-generare, quindi innescare un processo che riporti allo scambio tra generazioni del “sapere” teatro, che non sia manierismo, attenzione, ma arte antica che assimilandola possa creare basi solide per una sana trasmutazione della tradizione teatrale napoletana. Sul modello della Comedie- Francaise proporrei una programmazione, partendo dal nostro repertorio di teatro musicale e non solo, che coniughi i giovani teatranti con i maestri della scena, a parti invertite e interscambiabili: giovani attori diretti da un maestro per la messa in scena di grandi drammaturghi napoletani o viceversa: giovani registi che dirigono vecchi attori con nuove commedie o ritrovamenti preziosi dell’immensa produzione letteraria drammatica che aspettano ancora di essere rimessi in scena o ancora il nostro “sacro” repertorio (sic!) che possa essere proposto a registi di diversa cultura e interpretati da attori provenienti da altri mondi e contemplare come questo punto di fuga, che è il teatro napoletano, possa portare alla scoperta di nuovi e incontaminati luoghi dell’anima».«Creare un luogo e un’azione culturale/produttiva aperta sinceramente alla città e alla collaborazione di tutti gli artisti che negli anni, come me, hanno fatto i conti volente o nolente con l’immenso patrimonio letterario, musicale e artistico di questa città; tutti coloro che vorrebbero conoscere e studiare questo patrimonio/repertorio per farlo proprio o anche per negarlo definitivamente; tutti coloro che hanno dimenticato cosa era il teatro a Napoli e tutti coloro che sarebbe il caso lo conoscessero, facendo nostro il motto de la Comedie –Francaise “essere insieme ed essere se stessi”. Creare un circolo virtuoso di opportunità pratiche di finanziamento, sfruttando la potenzialità qualitativa per tramutarla nei numeri necessari alle richieste del Fus, dei bandi europei, delle Fondazioni bancarie senza snaturare l’azione culturale e per poter investire nel territorio in maniera concreta».«Mi piacerebbe che Napoli avesse per la prima volta un luogo dove poter sviluppare, in maniera costante e permanente, quella che oggi chiamiamo drammaturgia musicale. Una drammaturgia musicale che possa avvalersi della grande lezione de simoniana, di ricerca e avanzamento, attraverso lo studio del nostro pregiatissimo repertorio che va da Pergolesi alla sceneggiata, dalla canzone classica a quella cantautorale, dalla rivista, alla canzone di giacca. Un teatro musicale che possa rivivere e reinventarsi attraverso l’incontro di grandi musicisti compositori e giovani librettisti o viceversa. Creare quella connessione tra generazioni che anche nel mondo musicale ha subito una frattura.LA CASA DEL TEATRO NAPOLETANO – da Petito a Salemme. Programmare un repertorio che sia fortemente incentrato sui grandi autori napoletani. Appuntamenti fissi di stagione sarebbero: l’apertura con un testo di Raffaele Viviani, una farsa di Petito, una commedia di Scarpetta. Tra questi si alternerebbero commedie tratte dal repertorio dei fratelli De Filippo, Di Giacomo, Bracco, Di Maio ecc con l’invito anche ad ospitare compagnie riconosciute che propongono questo repertorio.LABORATORI E WORKSHOP – destinare parte della stagione a laboratori e workshop per attori professionisti. Invitare i tanti maestri della scena, che sostenuti dal teatro Trianon Viviani, possano aggiornare e formare i lavoratori dello spettacolo dal vivo. Creare una connessione diretta con gli atenei regionali e gli istituti di alta formazione artistica come Conservatori e Accademie e ospitare le tante iniziative di queste istituzioni spesso prive in città di luoghi destinati alle loro attività laboratoriali.TEATRO DI QUARTIERE E PRESIDIO CULTURALE – un luogo aperto alla cittadinanza attiva del quartiere offrendo spazi e collaborazioni così da essere un vero presidio sociale e culturale creando gruppi e laboratori d’inclusione sociale, specie per i minori a rischio criminalità o a rischio dispersione scolastica. Sono anni che conduco laboratori di teatro all’interno della scuola pubblica per arginare la dispersione scolastica e credo fortemente in queste esperienze per stimolare l’interesse della popolazione più giovane affinchè persegua la via della bellezza».«Il teatro che desideriamo - conclude Borrino - è possibile perché questa proposta è condivisa non solo dal sottoscritto ma dalla maggior parte dei lavoratori dello spettacolo della mia generazione che opera a Napoli e provincia; è possibile perché siamo una generazione preparatissima, una generazione giovane che ha energia per rischiare, conoscenza e convergenze non soltanto locali, una generazione sempre in attesa del proprio momento e che potrebbe essere questo. Il teatro che desideriamo è un teatro di polis , di comunità; è un sogno da realizzare insieme, per dare futuro e speranza alle giovani generazioni».