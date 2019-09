Teatro Trianon, c'è il bando: Marisa Laurito in pole position dopo l'addio di Nino D'Angelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 08:00

Pare che la scintilla sia scoccata nel sagrato di Santa Chiara, ai funerali di Luciano De Crescenzo, amico di una vita: in quella mattina di luglio, Marisa Laurito scambiò con Vincenzo De Luca poche e sommesse parole, che però al presidente della Regione hanno suggerito un'intuizione. Tanto che quel breve dialogo ha avuto un'appendice nelle settimane seguenti, fino a trovare un'intesa. Per ora soltanto verbale. Sarà molto probabilmente lei a riempire il vuoto ingombrante lasciato da Nino D'Angelo, direttore uscente del Trianon ma capopopolo di Forcella ancora in carica.